Жители Заводского района выразили готовность участвовать в проекте Володина по ремонту тротуаров

СЕГОДНЯ 13:40 2019-12-25T13:40:16+03:00

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Благотворительный проект председателя Госдумы Вячеслава Володина будет ориентирован на пожелания людей, в первую очередь необходимо привести в порядок подходы к объектам соцсферы, о которых скажут горожане

Прежде чем приступить к реализации проекта по ремонту тротуаров в Саратове, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым посоветоваться с жителями. Об этом на встрече с жителями Заводского района Саратова во вторник, 24 декабря, сказал депутат Государственной Думы Николай Панков. По его словам, это позволит определить участки, которые в первую очередь требуют ремонта, и создать комфортную городскую среду во всех районах Саратова, в том числе в Заводском, где большая часть тротуаров находится в неудовлетворительном состоянии, а то и вовсе без асфальтового покрытия.

Панков подчеркнул, что благотворительный проект Вячеслава Володина будет ориентирован на пожелания людей. Именно из тех предложений, которые поступят от граждан, будет сформирован перечень улиц, где необходимо привести в порядок тротуары. При этом задача городской власти - проконтролировать, чтобы восстановление тротуаров не проводилось до ремонта коммуникаций, это позволит сохранить тротуары в надлежащем виде на длительный срок. А чтобы новые тротуары были удобны и отвечали требованиям пешеходов, инициативные группы будут также следить за проведением ремонта.

В первую очередь внимание будет уделено подходам к детским садам, школам, больницам, поликлиникам. Собравшиеся на встрече жители Заводского района согласились с этим, отметив, что важно обеспечить безопасность детей. Заводчане выразили готовность принять участие в благотворительном проекте Володина, дать свои предложения по требующим ремонта тротуарам и принимать участие в работе инициативных групп и общественных советов.

ИСТОЧНИК KP.RU