Стало известно, как будут работать почтовые отделения Саратова на новогодние праздники

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-25T13:38:29+03:00

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Саратовский филиал «Почты России» сообщает о графике работы в новогодние каникулы.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФПС региона, 31 декабря все отделения области будут работать на час меньше.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Выходными днями для всех почтовых отделений являются 1, 2 и 7 января. В эти дни почтальоны также не будут разносить корреспонденцию.

ИСТОЧНИК KP.RU