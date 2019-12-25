Стало известно, как будут работать почтовые отделения Саратова на новогодние праздники
Опубликован график работы филиала «Почты России»
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Саратовский филиал «Почты России» сообщает о графике работы в новогодние каникулы.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФПС региона, 31 декабря все отделения области будут работать на час меньше.
3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Выходными днями для всех почтовых отделений являются 1, 2 и 7 января. В эти дни почтальоны также не будут разносить корреспонденцию.
ИСТОЧНИК KP.RU