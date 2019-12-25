Врачи: Самое большое число людей с гастритом госпитализируют в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-25T13:35:14+03:00

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Об опасности налегания на вкусности в праздники рассказали специалисты на пресс-конференции, которая прошла 25 декабря в Саратове.

- В новогодние праздники мы нападаем на все вкусное, что было приготовлено. В праздники в гастроэнтерологическое отделение попадает максимум людей, — заявила Анна Кузьмина, специалист «Саратовского областного центра медицинской профилактики» на пресс-конференции.

Чтоб не переесть, нужен режим питания: три основных приема еды, два перекуса. А обычно граждане в канун Нового года голодают до полуночи, после чего объедаются, как могут.

Лучше принять за 30-40 минут до мероприятия порцию еды с белками или клетчаткой или сладкое — несколько ложек салата, орехи, банан.

Начинать новогодний стол лучше тоже с этого. Если начали с морепродуктов — их и употребляйте, без смеси с говядиной.

- Еще одна тема: меню без оливье и селедки под шубой. Не можете этого, тогда хотя бы колбасу поменяйте на мясо или рыбу. Соусы: лучше сделать майонез самим, приготовить заправку для салатов из соевого соуса, уксуса.

На десерт для среднестатистического человека можно съесть один мандарин, апельсин, но не на голодный желудок. Газировку нужно убрать со стола

- И шампанское, — добавила в число лишних предметов на новогоднем столе Эвелина Плято, заведующая кризисным отделением Саратовской областной психиатрической больницы имени Святой Софии.

- Но вы же пьете его, — напомнил Юрий Юрин, руководитель облспаса.

- Пить алкоголь лучше не надо. Наша жизнь — это цикл окисления различных спиртов, — философски уточнила Эвелина Плято.

ИСТОЧНИК KP.RU