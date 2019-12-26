В последний вечер года в Саратовской консерватории состоится «Новогодний фейерверк»
Саратовская консерватория приглашает вас проводить 2019 год в атмосфере высокой культуры. Завершающий концерт года «Новогодний фейерверк» традиционно состоится 31 декабря за шесть часов до боя курантов и гарантированно обеспечит вам отличное праздничное настроение!
По-зимнему праздничная программа составлена из ярких, разножанровых номеров от классики до джаза и популярной музыки. Атмосферу новогоднего торжества создадут перед концертом солисты камерного ансамбля под руководством Ольги Надольской. В Большом зале своим мастерством блеснут всеми любимые исполнители: заслуженный артист России Борис Арон (аккордеон), оперные голоса Ольга Алакина и Ирина Левина, саксофонист Даниил Левин и многие другие.
Начало концерта в 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU