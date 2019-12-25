Новый год 2020: опасны измененные формы опьянения

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-25T13:12:29+03:00

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Эвелина Плято, заведующая кризисным отделением Саратовской областной психиатрической больницы имени Святой Софии, рассказала на сегодняшней пресс-конференции, как лучше выпить на Новый год, чтобы не умереть от последствий.

- В некоторых штатах Индии сухой закон, пить нельзя даже на свадьбах. Затуманивание разума спиртным или психотропными веществами никого не делает умнее, — начала она с примера иностранного опыта.

Поскольку для россиян он не указ, каждый человек должен знать, какой он пьяный со стороны, как меняется его поведение, выносим он для окружающих или нет.

Врач отметила, что у людей снижается чувство ответственности, они сами устремляются в ситуации, каких не планировали.

У пьяных случаются измененные формы опьянения. Они бывают депрессивные — вместо эйфории наоборот человеку подавленно и мрачно, что часто приводят к суициду, иногда они заканчиваются бредом, паранойей. Выпивший напряжен, подозрителен, беспочвенно ревнует, нападает на близких. Есть вариант с дурашливостью — человек кривляется, смеется, несмешно шутит. Наиболее опасный — эксплозивный. Самый добрейший человек немного выпьет и превращается в зверя — агрессирует настолько, что про него никогда бы не подумали. Или провоцирует других.

Особое внимание нужно уделить выпивающим подросткам, которые с появлением паспорта начинают кичиться этим, и пить в компаниях. Дети тем более не знают, как оказать другу помощь и что будет, если он перебрал сам.

Эвелина Плято призвала к веселью без алкоголя, ведь все должно быть умеренно — можно радоваться, дарить улыбки, а не доводить праздник до вызова полиции.

Сама психиатр готова выпить бокал шампанского под речь президента.

ИСТОЧНИК KP.RU