Новогодний MIX в Саратовской консерватории

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-25T12:57:39+03:00

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28 декабря в Большом зале Саратовской консерватории состоится второй концерт фестиваля инструментальной и ансамблевой музыки «Пестрые листки». В программу заключительного предпраздничного вечера фестиваля включены разнообразные и интересные составы с участием органа, скрипки, аккордеона. Украшением первого отделения станет концерт для двух клавиров и симфонического оркестра Иоганна Себастьяна Баха. Во втором отделении новогоднее настроение поддержит Джазовая сюита А. Цфасмана, а также сочинения Пьяццоллы и Гершвина.

В концерте примет участие симфонический оркестр факультета СПО под управлением Тимура Абсалутинова и яркий состав исполнителей в лице заслуженного артиста России Бориса Арона (аккордеон), Ольги Скрипинской (флейта), Натальи Гольфарб (орган), Хи Юн Рю (скрипка), Татьяны Нечаевой и Марины Солововой (фортепиано), Дмитрия Сураева (контрабас).

ИСТОЧНИК KP.RU