2019-12-25T12:57:39+03:00
Звезды

Новогодний MIX в Саратовской консерватории

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

28 декабря в Большом зале Саратовской консерватории состоится второй концерт фестиваля инструментальной и ансамблевой музыки «Пестрые листки». В программу заключительного предпраздничного вечера фестиваля включены разнообразные и интересные составы с участием органа, скрипки, аккордеона. Украшением первого отделения станет концерт для двух клавиров и симфонического оркестра Иоганна Себастьяна Баха. Во втором отделении новогоднее настроение поддержит Джазовая сюита А. Цфасмана, а также сочинения Пьяццоллы и Гершвина.

В концерте примет участие симфонический оркестр факультета СПО под управлением Тимура Абсалутинова и яркий состав исполнителей в лице заслуженного артиста России Бориса Арона (аккордеон), Ольги Скрипинской (флейта), Натальи Гольфарб (орган), Хи Юн Рю (скрипка), Татьяны Нечаевой и Марины Солововой (фортепиано), Дмитрия Сураева (контрабас).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Заводского района выразили готовность участвовать в проекте Володина по ремонту тротуаров
Стало известно, как будут работать почтовые отделения Саратова на новогодние праздники
Врачи: Самое большое число людей с гастритом госпитализируют в новогодние праздники
В Федоровском районе полыхал дом на 50 кв. м
Директор СГЭТ заподозрил прежнее руководство Саратова в попытках банкротства предприятия
Пьяный саратовец взял жену в заложники
Саратовский министр образования молится за строящиеся детсады
Новый год 2020: опасны измененные формы опьянения
Новогодний MIX в Саратовской консерватории
«Скорая помощь» Саратова: Обычно к нам поступают адекватные люди
Отключена вода в трех районах Саратова
В Саратовской области за год утонуло 70 человек
«КП-Саратов» и консерватория разыгрывают билеты на «Прекрасную флейту»
В Саратовской области на пожарах погиб 171 человек