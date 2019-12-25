В Саратовской области на пожарах погиб 171 человек

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-25T12:47:24+03:00

За год в Саратовской области произошло свыше 9 тыс. пожаров

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На пресс-конференции в Саратове 25 декабря Александр Камышенков, замначальника управления, начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС по Саратовской области, рассказал, что в регионе за год произошло 9 119 пожаров. На них погиб 171 человек, сумма прямого ущерба составила 170 млн рублей.

Сегодня для защиты граждан проводятся рейды по жилому сектору, по местам хранения пиротехнического оружия, проведено 36 таких мероприятий.

На 24 декабря в регионе зарегистрировано 87 торговых точек по продаже пиротехники и 47 площадок для их запуска.

Для оперативного реагирования в ГУ МЧС по Саратовской области есть группировка из 2 367 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU