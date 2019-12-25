2019-12-25T12:47:24+03:00
Происшествия

В Саратовской области на пожарах погиб 171 человек

Сумма ущерба составила 170 млн рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
За год в Саратовской области произошло свыше 9 тыс. пожаровЗа год в Саратовской области произошло свыше 9 тыс. пожаров
Изменить размер текста:

На пресс-конференции в Саратове 25 декабря Александр Камышенков, замначальника управления, начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС по Саратовской области, рассказал, что в регионе за год произошло 9 119 пожаров. На них погиб 171 человек, сумма прямого ущерба составила 170 млн рублей.

Сегодня для защиты граждан проводятся рейды по жилому сектору, по местам хранения пиротехнического оружия, проведено 36 таких мероприятий.

На 24 декабря в регионе зарегистрировано 87 торговых точек по продаже пиротехники и 47 площадок для их запуска.

Для оперативного реагирования в ГУ МЧС по Саратовской области есть группировка из 2 367 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Заводского района выразили готовность участвовать в проекте Володина по ремонту тротуаров
Стало известно, как будут работать почтовые отделения Саратова на новогодние праздники
Врачи: Самое большое число людей с гастритом госпитализируют в новогодние праздники
В Федоровском районе полыхал дом на 50 кв. м
Директор СГЭТ заподозрил прежнее руководство Саратова в попытках банкротства предприятия
Пьяный саратовец взял жену в заложники
Саратовский министр образования молится за строящиеся детсады
Новый год 2020: опасны измененные формы опьянения
Новогодний MIX в Саратовской консерватории
«Скорая помощь» Саратова: Обычно к нам поступают адекватные люди
Отключена вода в трех районах Саратова
В Саратовской области за год утонуло 70 человек
«КП-Саратов» и консерватория разыгрывают билеты на «Прекрасную флейту»
В Саратовской области на пожарах погиб 171 человек