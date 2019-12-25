Новый год 2020: на Театральной площади будут три периметра безопасности

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-25T12:44:11+03:00

По области на дежурства в новогоднюю ночь выйдут 4,5 тыс. полицейских

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Сегодня, 25 декабря, в Саратове прошла пресс-конференция по подготовке к Новому Году различных служб и ведомств, отвечающих за общественную безопасность.

Василий Гордейчик начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Саратовской области рассказал, что в новогодние праздники самыми частыми преступлениями являются кражи, а еще граждане охотно причиняют друг другу телесные повреждения.

С увеличением числа случаев применения оружия введены дополнительные меры — личный состав переведен на усиленный режим службы, усилен контроль мест, где традиционно проводятся праздники. Проверяются также владельцы огнестрельного оружия. Максимальное количество полицейских выйдет на улицы в новогоднюю ночь, чтобы обеспечивать порядок.

Гордейчик также отметил, что очень много сейчас случаев дистанционного мошенничества, на сообщения о «выигрышах и розыгрышах» население охотно «покупается».

Поэтому местным жителям нужно быть особо бдительными.

Отметим, что в прошлом году были выявлены ситуации с обморожением.

- В Саратовской области на охрану общественного порядка на новогодних праздниках выйдут около 4,5 тыс. сотрудников полиции. На Театральную площадь в Саратове — до 450 человек. Здесь будут организованы три периметра, четыре контрольно-пропускных пункта. Проработаны вопросы переброса резервов к местам массового скопления граждан. Ограничена реализация алкоголя в таких местах, особенно в новогоднюю ночь. Особое внимание уделено мерам безопасности на железнодорожном вокзале. Учитывая события на Лубянке, наряды приближены к местам работы органов исполнительной власти, объектов особой важности. Также следят за безопасностью дорожного движения, особенно в части перевозки детей, — отметил Василий Гордейчик.

Он уточнил, что проведены встречи с перевозчиками, отработан водительский состав, который будет трудиться в праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU