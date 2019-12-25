2019-12-25T12:31:24+03:00
Звезды

«КП-Саратов» и консерватория разыгрывают билеты на «Прекрасную флейту»

Концерт состоится 26 декабря
Екатерина Семенова
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«Комсомольская правда» и Саратовская государственная консерватория имени Собинова приглашают на одну из самых веселых программ уходящего года — «Новогодний карнавал» проекта «Flauto Bellissimo» («Прекрасная флейта»).

В программе концерта номера из коротких и ярких, как конфетти, пьес. Их исполнят необычные составы инструментов, например, флейта-пикколо и контрабас, представляющие самый высокий и самый низкий регистры звучания.

Гостей праздника ждет карнавальный микс из старинной музыки, ирландского фольклора и современных джазовых композиций. Новогодняя вечеринка порадует непринужденной обстановкой, где музыканты будут играть, находясь непосредственно среди слушателей.

В фойе Большого зала консерватории выступят Ольга Скрипинская, Наталия Сочкова (флейта, флейта-пикколо), квартет флейт, Рю Хи Юн (скрипка), Эдуард Гавриленков (альт), Дмитрий Сураев (контрабас), Борис Арон (аккордеон), Александр Даниленко (труба), Юрий Долгов (тромбон), Инна Якушева (вибрафон, колокольчики), Наталия Гольфарб (клавесин), Татьяна Нечаева, Елена Корастилева, Ольга Джегнарадзе (фортепиано).

Концерт состоится 26 декабря в 19:00.

Получить билет можно, приняв участие в розыгрыше, который проводит «КП-Саратов». Для этого нужно сделать репост записи в соцсети «ВКонтакте». Победитель будет определен случайным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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