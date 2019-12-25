Саратовский заключенный стал победителем чемпионата России по шахматам

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-25T12:29:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Победителем всероссийского чемпионата по шахматам стал заключенный из Саратовской области.

Как пояснили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, он завоевал победу среди 76 осужденных по всей России.

Сергей отбывает наказание в ОТБ-1 в селе Александровка Саратовского района. В первом туре чемпионата он вошел в шестерку лучших игроков, а во второй части потерпел лишь одно поражение от шахматиста из Иркутска.

Победитель получит приз от Анатолия Карпова, многократного чемпиона мира по шахматам.

Сергей рассказал, что играет в шахматы с пяти лет. В школе он получил второй разряд, а в местах лишения свободы, где ему предстоит провести еще два года, оттачивает мастерство.

ИСТОЧНИК KP.RU