В Саратове арестован второй фигурант дела об убийстве полицейского

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-25T12:28:10+03:00

Его подозревают в незаконном сбыте наркотиков

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В Саратове арестован 40-летний мужчина, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как пояснили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет об убийстве полицейского Михаила Гадеева.

Напомним, 21 декабря на Киевском проезде, 2 сотрудники ППС остановили двух подозреваемых в сбыте наркотиков. По версии полиции, 32 и 40-летний мужчины делали тайные закладки. Младший из них оказал сопротивление, выстрелив в одного полицейского и травмировал второго. Лейтенант Михаил Гадеев был госпитализирован, но скончался в больнице. Второго правоохранителя также доставили в медучреждение.

В отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено дело о посягательстве на жизнь полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU