2019-12-25T12:28:10+03:00
Происшествия

В Саратове арестован второй фигурант дела об убийстве полицейского

Его подозревают в незаконном сбыте наркотиков
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове арестован 40-летний мужчина, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как пояснили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет об убийстве полицейского Михаила Гадеева.

Напомним, 21 декабря на Киевском проезде, 2 сотрудники ППС остановили двух подозреваемых в сбыте наркотиков. По версии полиции, 32 и 40-летний мужчины делали тайные закладки. Младший из них оказал сопротивление, выстрелив в одного полицейского и травмировал второго. Лейтенант Михаил Гадеев был госпитализирован, но скончался в больнице. Второго правоохранителя также доставили в медучреждение.

В отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено дело о посягательстве на жизнь полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Заводского района выразили готовность участвовать в проекте Володина по ремонту тротуаров
Стало известно, как будут работать почтовые отделения Саратова на новогодние праздники
Врачи: Самое большое число людей с гастритом госпитализируют в новогодние праздники
В Федоровском районе полыхал дом на 50 кв. м
Директор СГЭТ заподозрил прежнее руководство Саратова в попытках банкротства предприятия
Пьяный саратовец взял жену в заложники
Саратовский министр образования молится за строящиеся детсады
Новый год 2020: опасны измененные формы опьянения
Новогодний MIX в Саратовской консерватории
«Скорая помощь» Саратова: Обычно к нам поступают адекватные люди
Отключена вода в трех районах Саратова
В Саратовской области за год утонуло 70 человек
«КП-Саратов» и консерватория разыгрывают билеты на «Прекрасную флейту»
В Саратовской области на пожарах погиб 171 человек