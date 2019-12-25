Завершено расследование жестокого убийства девушки в подъезде дома в Саратове

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-25T10:23:08+03:00

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В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 18-летнего парня обвиняют также в краже.

Напомним, «Комсомолка» писала о том, что 18-летнюю Екатерину жестоко зарезали в подъезде дома на улице Школьная. Преступление было совершено 20 сентября.

По версии следствия, 18-летний Евгений Вербицкий подкараулил девушку в подъезде и нанес многочисленные ножевые ранения. После ее смерти он похитил телефон, который впоследствии был у него обнаружен.

После задержания юноша признал вину. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU