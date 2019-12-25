2019-12-25T12:24:15+03:00
Общество

Управляющая компания в Саратове отсудила у Фонда капремонта деньги за плохую работу

Сумма иска в процессе суда уменьшилась почти в четыре раза
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Управляющая компания в Саратове подала в суд на областной Фонд капитального ремонта и выиграла дело. Фонд обязан выплатить ООО «Дружба» 178 тыс. рублей и дополнительно — расходы на проведение экспертиз.

Летом 2018 года в доме №1 по улице Лесная, которым управляет «ООО Дружба», должны были ремонтировать крышу. Фонд капремонта определил исполнителей этих работ и контролеров.

Как установил суд, работы были проведены лишь частично. При этом над рядом подъездов кровля была демонтирована в период дождей и находящиеся в этих подъездах квартиры залило. Ранее Заводской районный суд принял решение, что обязанность по возмещению вреда, причиненного действиями подрядной организации, проводившей капитальный ремонт дома №1, должна быть возложена на Фонд.

Как сообщили в пресс-службе Арбитража, рассмотрев заявление управляющей компании о взыскании с Фонда 662 тыс. рублей на восстановительный ремонт, суд постановил — взыскать деньги с фонда, но значительно меньше — 178 тыс. рублей. В ходе рассмотрения дела было установлено, что часть квартир пострадала из-за ненадлежащего технического состояния старого кровельного покрытия, которое еще не успели снять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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