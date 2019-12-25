Воскресенская больница выплатила поставщикам более 800 тыс. рублей долгов

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-25T09:30:06+03:00

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В Воскресенском районе после проведенной прокуратурой проверки районная больница погасила долги перед поставщиками.

- ГУЗ СО «Воскресенская районная больница» должно было 14 индивидуальным предпринимателям и организациям за поставки продуктов, канцелярии, расходников и т. д. В адрес руководства учреждения внесли представление, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

После этого больница оплатила долги на сумму более 877 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU