2019-12-25T09:58:56+03:00
Общество

Саратовцы примут участие в Общероссийской новогодней елке

Мероприятие пройдет в Государственном Кремлевском Дворце
Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 декабря, в Государственном Кремлевском Дворце состоится Общероссийская новогодняя елка.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональных министерствах молодежной политики и спорта, а также образования, в мероприятии примет участие делегация Саратовской области. В ее составе 72 ребенка — это обучающиеся государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, семей военнослужащих, погибших и получивших ранения при исполнении служебного долга, победители предметных олимпиад, конкурсов.

Кроме того, на елке побывают саратовские спортсмены, которые стали победителями отборочного этапа международного фестиваля «Большие звезды светят малым» имени нападающего саратовского «Сокола» Александра Перченка, выиграли всероссийский турнир по футболу «Планета чемпионов».

Также с 24 по 26 декабря саратовская делегация принимает участие в новогодней елке Министерства просвещения России в Москве. Праздник посетят десять воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из средней школы села Белогорное Вольского района и центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей Красноармейска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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