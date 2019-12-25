Саратовец за один вечер обнес три магазина в торговом центре Заводского

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-25T09:15:54+03:00

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В Заводском районе осудили 34-летнего саратовца. Его признали виновным в серии краж.

- Вечером 12 ноября 2018 года двое мужчин украли из магазина «М.Видео» в ТЦ «Оранжевый» три игровые приставки и два жестких диска на общую сумму более 76 тыс. рублей. После этого злоумышленники пошли к торговой точке с часами, поняли, что их никто не видит, и забрали 16 часов общей стоимостью более 158 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Затем 34-летний саратовец уже один зашел в «Остин» и без стеснения снял с манекена мужское полупальто за 7 тыс. рублей и ушел.

Суд приговорил вора к 2,5 года в колонии строгого режима, его подельника разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU