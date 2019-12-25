В Саратове состоялся новогодний хит-парад
В саратовском подростковом клубе «Юпитер» состоялась новогодняя интерактивная шоу-программа «Новогодний хит-парад!».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии приняли участие более 40 учащихся и 18 педагогов из восьми подростковых клубов. С помощью сказочного квеста ребята спасали Деда Мороза и Снегурочку из плена злой Колдуньи.
Юные зрители пробирались по заснеженному лесу, болоту и царству Снежной Королевы, соревновались в шуточных конкурсах, вместе со сказочными героями водили хоровод и танцевали на новогодней дискотеке.
В завершение праздника Дед Мороз угостил всех ребят сладкими подарками.
ИСТОЧНИК KP.RU