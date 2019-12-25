2019-12-25T08:53:45+03:00
Общество

Саратовский фехтовальщик взял серебро всероссийского турнира

Сборная юношей также стала второй
Дарья Вострикова
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В Саратове 24 декабря в рамках всероссийского турнира по фехтованию на призы олимпийских чемпионов Сисикина Ю. Ф., Шарова Ю. Д., Прудсковой В. А. прошли командные соревнования у рапиристов, которым от 13 до 16 лет, и саблистов в возрасте от 12 до 14 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, сборная команда юношей заняла второе место.

Кроме того, саратовский саблист Владимир Зябликов выиграл серебро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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