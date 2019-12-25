Мужчина зарезал парня на детской площадке в Татищевском районе
В Саратовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве в Татищевском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 14 октября.
По версии следствия, трое молодых людей находились на детской площадке в селе Широкое. Мимо прошел пьяный 40-летний мужчина и сделал замечание, чтобы они не мусорили. Парни обиделись, заявив, что ничего подобного не делают. Это обидело мужчину, он ушел, но вернулся с ножом, которым ударил одного из юношей в грудь. 21-летний скончался на месте.
Мужчину взяли под стражу. Свою вину он признал полностью.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU