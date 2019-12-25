Мужчина зарезал парня на детской площадке в Татищевском районе

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-25T08:52:00+03:00

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В Саратовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве в Татищевском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 14 октября.

По версии следствия, трое молодых людей находились на детской площадке в селе Широкое. Мимо прошел пьяный 40-летний мужчина и сделал замечание, чтобы они не мусорили. Парни обиделись, заявив, что ничего подобного не делают. Это обидело мужчину, он ушел, но вернулся с ножом, которым ударил одного из юношей в грудь. 21-летний скончался на месте.

Мужчину взяли под стражу. Свою вину он признал полностью.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU