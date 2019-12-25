Молодой сельчанин обокрал склад в Саратове
Гражданин признался в содеянном
Изменить размер текста:
Полиция Кировского района раскрыла кражу с помещения склада базы на 1-й Гуселке.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 26 по 28 августа кто-то выставил стекло и унес резонатор с тремя радиаторами печки от грузовика.
Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний житель Алгая, который во всем признался.
На парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU