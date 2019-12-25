Молодой сельчанин обокрал склад в Саратове

СЕГОДНЯ 21:38 2019-12-25T21:38:55+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу с помещения склада базы на 1-й Гуселке.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 26 по 28 августа кто-то выставил стекло и унес резонатор с тремя радиаторами печки от грузовика.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний житель Алгая, который во всем признался.

На парня завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU