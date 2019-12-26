В Саратове двое парней попались на краже АКБ из «семерки»

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-26T08:18:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова полиция задержала подозреваемых в краже аккумулятора.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, с заявлением о краже обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что его ВАЗ-2107 был припаркован у дома №5 по улице Державинская.

Стоимость украденной аккумуляторной батареи составила 2,8 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала двух юношей 19 и 18 лет, оба ранее не судимы, нигде не работают.

Молодые люди признались и были отправлены под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU