В Саратове двое парней попались на краже АКБ из «семерки»
Сумма украденного составила 2,8 тыс. рублей
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В Волжском районе Саратова полиция задержала подозреваемых в краже аккумулятора.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, с заявлением о краже обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что его ВАЗ-2107 был припаркован у дома №5 по улице Державинская.
Стоимость украденной аккумуляторной батареи составила 2,8 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала двух юношей 19 и 18 лет, оба ранее не судимы, нигде не работают.
Молодые люди признались и были отправлены под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU