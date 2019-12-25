2019-12-25T08:43:07+03:00
Общество

В Иволгино установили новогоднюю елку

Мероприятие прошло с участием Деда Мороза и Снегурочки
Дарья Вострикова
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В поселке Иволгино 24 декабря установили новогоднюю елку.

- По поручению главы Саратова Михаила Исаева для жителей микрорайонов, удаленных от центра города, устанавливают елки. Глава Саратова дал это поручение специально для того, чтобы все жители города смогли ощутить праздник независимо от места жительства. 21 декабря была открыта главная новогодняя елка Саратова на Театральной площади и теперь эту эстафету принимают все микрорайоны, — сказала замглавы администрации Саратова по социальной сфере Наталия Леонтьева.

Прошло развлекательное мероприятие с участием Деда Мороза, Снегурочки, учеников СОШ №66. Местные жители участвовали в конкурсах, водили вместе хоровод, получили подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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