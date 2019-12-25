Двое начинающих воров обокрали дом в санатории

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-25T08:11:38+03:00

Кражу раскрыли менее чем за десять дней

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Целый месяц не приезжали к своему дачному дому, находящемуся на территории санатория «Пугачевский», его владельцы. А когда 14 декабря приехали, обнаружили, чтьо замок сломан, в доме побывали воры. Их добычей стали: бензопила, надувная лодка, посуда. Обратившись в полицию с заявлением, ущерб оценили в 10,4 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Пугачеве по подозрению в этой краже задержали двоих 26-летних мужчин, местных жителей. У них нашли похищенные вещи. Теперь у ранее не судимых молодых людей появилось общее дело, уголовное. Они отпущены под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU