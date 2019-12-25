В Вольске мужчину приговорили к шести годам за смерть отца

СЕГОДНЯ 07:46 2019-12-25T07:46:48+03:00

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В Вольске Саратовской области мужчину осудили за смерть отца.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его также признали виновным в управлении автомобилем в пьяном виде.

Было установлено, что днем 16 сентября 47-летний мужчина пришел к родителям. Однако отца дома не было, а больная мать, прикованная болезнью к постели, осталась без помощи.

Мужчина отправился на поиски отца, а когда привел его домой, стал упрекать, что он бросил мать без присмотра. При этом сын четыре раза ударил родителя кулаком по голове, а потом швырнул в него магнитофоном и выставил из квартиры. Тот взял ключи, оставленные соседкой на период отъезда, и отправился жить туда.

21 сентября труп 77-летнего мужчины обнаружил родственник соседки.

Кроме того, 47-летний мужчина в сентябре был задержан за управление автомобилем в пьяном виде.

Суд приговорил жителя Вольска к шести годам и одному месяцу в колонии строгого режима. Также у него на два года отобрали водительские права.

ИСТОЧНИК KP.RU