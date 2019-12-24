В Саратове вновь устроили стрельбу
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ЧП случилось в кафе
Вечером 24 декабря в Саратове вновь произошла перестрелка.
Как стало известно «КП-Саратов», инцидент случился на улице Чернышевского, при пересечении с Вольской, по предварительной версии, в кафе «Алладин».
На место выехали сотрудники полиции, которым сигнал о стрельбе поступил в 18:30.
Напомним, в минувшую субботу в Саратове был застрелен лейтенант полиции Михаил Гадеев. А утром в понедельник стрельбу открыл клиент кафе «Барселона» в Энгельсе.
ИСТОЧНИК KP.RU