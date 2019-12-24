Творческий вечер к юбилею профессора Владимира Грачева состоится 25 декабря

СЕГОДНЯ 19:43 2019-12-24T19:43:52+03:00

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Саратовская консерватория приглашает всех на юбилейный вечер заслуженного артиста Республики Башкортостан, профессора кафедры народных инструментов Саратовской консерватории Владимира Грачёва. Концерт состоится в Большом зале консерватории, 25 декабря в 18:00.

За годы исполнительской деятельности Владимир Грачёв неоднократно удостаивался высших наград как в России, так и за рубежом. За более чем 25 лет творческой жизни маэстро дал свыше 1 000 концертов.

На юбилейный вечер приглашены гости из Уфы, Казахстана и Крыма - родины юбиляра. А программа концерта предложит слушателям как обработки произведений Россини и Брамса, так и народную музыку. Характерным номером юбилейного вечера станет выступление Игоря Карлина; на саратовской гармонике он исполнит "Волжскую фантазию". Прозвучат сочинения "Рассыпуха" (Виктора Гридина), "Барыня" (Александра Наюнкина), "Коробейники" (в обработке И. Я. Паницкого) и многие другие.

Помимо огромного количества концертов, за четверть века музыкальной карьеры Владимир Грачёв неоднократно был участником телефильмов и осуществил фондовые записи на Российском радио, а также на саратовском и уфимском радио и телевидении. Кроме этого, среди достижений юбиляра - все высшие награды XI Международного конкурса баянистов-аккордеонистов во французском Сент-Этьене (1985 год). В составе квартета "Сувенир" Владимир Грачёв удостаивался I премии международного конкурса в Болгарии (в категории камерных ансамблей, г. Добрич-Албена, 2004 год).

ИСТОЧНИК KP.RU