Следователи Саратовской области ищут родственников красноармейца Тимофея Сундукова

СЕГОДНЯ 19:36 2019-12-24T19:36:43+03:00

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Следователи СУ СКР по Саратовской области ищут родственников красноармейца Тимофея Кузьмича Сундукова.

- Поиск родственников бойцов, захороненных на Воскресенском кладбище Саратова, идет в рамках акции «75 шагов навстречу 75-летию Победы», — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального управления.

Тимофей Сундуков, судя по архивным документам, родился в 1906 году и проживал по адресу: Энгельс, поселок Мельничный, улица 1-я Полевая, дом №22. Погиб красноармеец в результате боевого ранения 15 мая 1942 года.

Любые сведения о Сундукове, его боевом пути, поступках, подвигах и родственниках можно сообщить в отдел кадров СУ по Саратовской области по адресу: Саратов, улица Григорьева, дом 30 или по телефону: 74-14-58.

ИСТОЧНИК KP.RU