2019-12-24T17:14:04+03:00
Общество

Более 700 жителей Ленинского района посетили благотворительную елку и получили подарки от депутатов и администрации района

Ольга Симонова
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Сегодня во Дворце Культуры «Россия» для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялось ставшее уже традиционным благотворительное новогоднее театрализованное шоу — представление, организованное коллективом дворца культуры.

Мероприятие проводится ежегодно местным отделением партии «Единая Россия» Ленинского района при поддержке депутатского корпуса и районной администрации. В этом году участие в мероприятии приняли 700 детей и родителей.

Сказочное представление началось в фойе, где малышей и их родителей встречали волшебные персонажи и главные новогодние герои — Дед Мороз и Снегурочка. Маленькие жители района с радостью танцевали, водили хороводы вокруг елочки, отгадывали загадки и участвовали в веселых новогодних соревнованиях. Продолжился праздник в зрительном зале, где гостям было показано первое в этом году театрализованное представление, посвященное символу наступающего 2020 года — «Всех сильнее». Это захватывающая история о приключениях Белой Мышки и ее друзей, дружбе, доброте и удивительном спасении Принца Мышонка из плена кота Крысофильда.

От имени секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной думы ФС РФ Николая Панкова и депутатов Ленинского района юных участников представления и их родителей поздравил секретарь местного отделения партии, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев: «Улыбка маленьких гостей — настоящий новогодний подарок для нас взрослых. Накануне самого волшебного праздника года каждый из вас о чем-то мечтает. Пусть все ваши заветные мечты осуществятся. Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла и заботы, чтобы рядом всегда были искренние, надежные друзья, любящие и преданные люди».

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Депутат Саратовской городской думы, директор ГАУК СО «ДК «Россия» Ольга Сынкина обратилась к маленьким гостям и их родителям: «Дорогие ребята, мамы и папы, бабушки и дедушки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам всего самого доброго и светлого, исполнения всех желаний в Новом году! И сегодня Дворец культуры дарит вам сказку, и мы все узнаем, кто же «Всех сильнее»!».

В конце мероприятия каждый юный участник новогоднего праздника получил сладкий подарок от организаторов мероприятия: секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Евгения Ковалева, главы районной администрации Лады Мокроусовой, депутатов Саратовской областной думы — Николая Бушуева, Леонида Писного, Ирфана Аблязова, депутатов Саратовской городской думы — Вячеслава Тарасова, Натальи Груколенко, Александры Сызранцевой, Александра Бондаренко, Артема Чеботарева, Сергея Улегина, Олега Мастрюкова и Светланы Глуховой, а также представителя первичного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Сергея Царева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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