2019-12-24T17:26:01+03:00
Общество

Рассмотрение дела о банкротстве «Мехуборка-Саратов» назначено на март

Найден человек на должность временного управляющего
Дарья Вострикова
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Конкурсный кредитор ООО «Инжстрой» из Москвы подал иск в Арбитражный суд Саратовской области на ООО «Мехуборка-Саратов» из-за долга размером более 40 млн 310 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитража, в организации введена процедура наблюдения на четыре месяца — до 14 марта 2020 года.

Требования столичной компании признаны обоснованными и включены в реестр кредиторов в размере 40 310 277,72 рубля.

Временным управляющим «Мехуборки-Саратов» назначен Суворов, член САУ «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

Напомним, ранее «Мехуборку» пыталось обанкротить «Управление отходами» за долг в 7 246 145 рублей, но этого не произошло из-за погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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