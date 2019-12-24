Мэрия Саратова отказалась платить за размещение жильцов взорвавшегося дома в гостинице

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-24T15:54:07+03:00

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ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол» выиграл суд у администрации Саратова в лице администрации Ленинского района о возмещении убытков за размещение и организацию питания горожан, которые остались без жилья после взрыва бытового газа.

Напомним, 11 января 2017 года в результате взрыва газа в многоквартирном доме по адресу Московское шоссе,11, оставшихся без жилья людей и их соседей на время восстановления здания поселили в санаторий «Сокол». Об этом администрация города попросила руководство санатория на следующий день после ЧП. Санаторий принял людей, тем более чиновники официально подготовили постановление, где прописали гарантии оплаты проживания и питания переселенцев.

В результате после того, как через месяц пострадавшие вернулись в свой отремонтированный дом, руководство санатория принялось выяснять, когда с ними рассчитаются. Затраты на проживание составили 109 600 руб., затраты на питание - 76 500 руб. В результате весной санаторий «Сокол» обратился в суд, требуя еще проценты с администрации города за пользования чужими деньгами.

Чиновники мэрии попросили иск отклонить, объяснив что требования гостиницы незаконные, потому что с ними не был заключен муниципальный контракт.

Не смотря на это, суд посчитал, что гостиница оказала услуги для муниципальных нужд добросовестно и в рамках ликвидации последствий взрыва бытового газа. отсутствие контракта обусловлено чрезвычайной ситуацией.

В результате, как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Саратова и администрации города взысканы убытки гостиницы в размере 186 100,00 рублей и свыше 36 тысяч судебных расходов. Проценты за ползование чужими средствами почти за год, пока администрация не платила денег, суд взыскивать не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU