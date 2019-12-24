2019-12-24T15:51:31+03:00
Происшествия

Прокуратура помогла рабочим саратовского кондитерского цеха трудиться официально

Нелегально были заняты 10 человек
Дарья Вострикова
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Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения требований трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что в ООО «Сказка» Расковского МО в должности кондитера, упаковщицы, фасовщицы, помощника кондитера, пекаря трудятся 10 человек без оформления трудовых отношений.

В отношении директора составили административное дело, виновное лицо получило предупреждение.

Директор организации получил представление, после чего с работниками заключили трудовые договоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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