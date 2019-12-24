Прокуратура помогла рабочим саратовского кондитерского цеха трудиться официально
Нелегально были заняты 10 человек
Изменить размер текста:
Прокуратура Саратовского района выявила нарушения соблюдения требований трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что в ООО «Сказка» Расковского МО в должности кондитера, упаковщицы, фасовщицы, помощника кондитера, пекаря трудятся 10 человек без оформления трудовых отношений.
В отношении директора составили административное дело, виновное лицо получило предупреждение.
Директор организации получил представление, после чего с работниками заключили трудовые договоры.
ИСТОЧНИК KP.RU