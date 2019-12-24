Сергей Альмеев: Вместо стоянок у Привокзальной площади нам предлагали построить гостиницу
На пресс-конференции начальник ПривЖД Сергей Альмеев рассказал о реконструкции саратовского вокзала. Работы начаты уже в 2019 году.
- В 2020-22 годах вокзал будет полностью реконструирован - отметил Альмеев.
На это предусмотрено 2,376 млрд рублей.
Новые вокзалы появятся во всех регионах ПривЖД. В Волгограде работы завершаются в декабре 2019, в Астрахани новый вокзал должен появиться в 24 году.
Кроме того, был поднят вопрос об организации парковочных мест на Привокзальной площади в Саратове. Сергей Альмеев отметил, что земельный участок перед железнодорожным вокзалом находится в ведении муниципалитета. Однако ПривЖД со своей стороны готово к сотрудничеству. Например, безвозмездно передать два имущественных комплекса, на месте которых можно построить стоянки.
- Мы готовы передать наше имущество, но у города возникла проблема — как принять. Как только будет найдено технология приема, так у нас сразу начнется движение, — отметил Сергей Альмеев.
При этом он озвучил условие — создать на месте бывшего общежития именно парковку, а не гостиницу, как было ему предложено.
ИСТОЧНИК KP.RU