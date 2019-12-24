Несовершеннолетний саратовец с приятелем ограбили мужчину на пляже

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-24T15:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове будут судить 18 и 20-летних местных жителей по обвинению в грабеже.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на момент совершения преступления одному было 16 лет, второму — 18.

По версии следствия, вечером 29 июня 2018 года юноши напали на гражданина, отдыхавшего на пляже «Покровские пески» под мостом Саратов — Энгельс. Старший из грабителей потребовал отдать им деньги, а младший в это время не менее трех раз ударил потерпевшего веткой дерева.

После этого 18-летний парень выхватил из сумки кошелек мужчины и похитил оттуда 1,2 тыс. рублей. С места преступления приятели сбежали.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU