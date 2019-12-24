В Ленинском районе Саратова прошли новогодние мероприятия

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-24T14:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова состоялись новогодние мероприятия.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на площади перед «ДК Россия» прошло районное мероприятие «Новогодние гуляния».

Для жителей района было разыграно праздничное театрализованное представление с участием танцевальных коллективов и волонтеров штаба «Здоровей».

В центре детского творчества состоялось праздничное мероприятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Его воспитанники исполнили свои танцевальные номера, гости также увидели на сцене постановку, которую сыграли актеры.

ИСТОЧНИК KP.RU