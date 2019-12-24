В Марксе рецидивист украл чужую сумку с документами
Сумма ущерба превысила 6 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Полиция Марксовского района раскрыла кражу у 22-летней девушки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 14 декабря неизвестные зашли в ее квартиру через незапертую дверь и унесли сумку, в которой лежали паспорт, СНИЛС, студенческий билет, зачетная книжка и 5 тыс. рублей.
Сумма ущерба составила 6,3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний рецидивист из Маркса, который во всем признался, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU