В Марксе рецидивист украл чужую сумку с документами

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-24T14:40:06+03:00

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Полиция Марксовского района раскрыла кражу у 22-летней девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь на 14 декабря неизвестные зашли в ее квартиру через незапертую дверь и унесли сумку, в которой лежали паспорт, СНИЛС, студенческий билет, зачетная книжка и 5 тыс. рублей.

Сумма ущерба составила 6,3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний рецидивист из Маркса, который во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU