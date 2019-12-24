Саратов вошел в тройку самых депрессивных городов России
Жители Саратова часто грустят и недовольны собой
Саратов - один из самых депрессивных городов РоссииФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
Саратов вошел в рейтинг самых депрессивных городов России.
Как отметили эксперты агентства Zoom Market, Саратов занял третье место после Норильска и Перми.
Самыми жизнерадостными оказались жители Краснодара, Сочи и Симферополя.
В опросе приняли участие три тыс. жителей 25 городов России. Респонденты отвечали на вопросы:
- Вы часто грустите?
- Вы получаете удовольствие от жизни?
- Вы довольны собой?
- Вы считаете себя депрессивным человеком?
ИСТОЧНИК KP.RU