2019-12-24T14:36:32+03:00
Общество

Саратов вошел в тройку самых депрессивных городов России

Жители Саратова часто грустят и недовольны собой
Екатерина Семенова
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Саратов - один из самых депрессивных городов РоссииСаратов - один из самых депрессивных городов РоссииФото: Екатерина Семенова
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Саратов вошел в рейтинг самых депрессивных городов России.

Как отметили эксперты агентства Zoom Market, Саратов занял третье место после Норильска и Перми.

Самыми жизнерадостными оказались жители Краснодара, Сочи и Симферополя.

В опросе приняли участие три тыс. жителей 25 городов России. Респонденты отвечали на вопросы:

- Вы часто грустите?

- Вы получаете удовольствие от жизни?

- Вы довольны собой?

- Вы считаете себя депрессивным человеком?

ИСТОЧНИК KP.RU

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