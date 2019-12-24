Саратов вошел в тройку самых депрессивных городов России

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-24T14:36:32+03:00

Саратов - один из самых депрессивных городов России Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратова часто грустят и недовольны собой

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Саратов вошел в рейтинг самых депрессивных городов России.

Как отметили эксперты агентства Zoom Market, Саратов занял третье место после Норильска и Перми.

Самыми жизнерадостными оказались жители Краснодара, Сочи и Симферополя.

В опросе приняли участие три тыс. жителей 25 городов России. Респонденты отвечали на вопросы:

- Вы часто грустите?

- Вы получаете удовольствие от жизни?

- Вы довольны собой?

- Вы считаете себя депрессивным человеком?

ИСТОЧНИК KP.RU