2019-12-24T14:22:42+03:00
Происшествия

Буяна из Краснопартизанского района отправили в колонию за отказ ходить отмечаться

Гражданину назначали ограничение свободы
Дарья Вострикова
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Суд признал жителя поселка Горный виновным в злостном уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 3 февраля его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку и назначили три года лишения свободы с ограничением свободы на год.

После выхода с тюрьмы мужчина не явился для постановки на учет, нарушал порядок и условия отбывания наказания. Даже в суде гражданин не признал свою вину.

Теперь сельчанин проведет восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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