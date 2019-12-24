Буяна из Краснопартизанского района отправили в колонию за отказ ходить отмечаться
Суд признал жителя поселка Горный виновным в злостном уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 3 февраля его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку и назначили три года лишения свободы с ограничением свободы на год.
После выхода с тюрьмы мужчина не явился для постановки на учет, нарушал порядок и условия отбывания наказания. Даже в суде гражданин не признал свою вину.
Теперь сельчанин проведет восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU