ПривЖД ждет от региона заказа на электричку Саратов-Волгоград

СЕГОДНЯ 14:17 2019-12-24T14:17:46+03:00

Время в пути может составить около 4 часов

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ПривЖД и правительство Саратовской области пока не может прийти к соглашению по поводу запуска электрички Саратов-Волгоград.

Об этом рассказал 24 декабря на пресс-конференции начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

Путь на обычной электричке занимал бы 4 часа 40 минут, а на электропоезде «Ласточка» - около 4 часов. В этом случае, пассажиры явно бы отдавали предпочтение электропоездам перед другим общественным транспортом.

Но транспортный заказ, по словам Альмеева, должен поступить от правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU