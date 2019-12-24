2019-12-24T14:03:16+03:00
Происшествия

Жителя Лысых Гор заставили выплатить более 21 тыс.рублей за сломанную челюсть

Он причинил гражданину ущерб из-за неприязни
Дарья Вострикова
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Прокуратура Лысогорского района выявила нарушения исполнения законодательства о возмещении ущерба, причиненного преступлениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в октябре 2018 года 31-летний мужчина почувствовал неприязнь к другому гражданину в возрасте 41 год. Поэтому ненавистный человек получил два удара в лицо и сломанную челюсть.

Потерпевший лечился в больнице, на него потратили свыше 21 тыс. рублей.

Расходы на лечение возмещены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Суд признал жителя Лысогорского района виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, ему дали два месяца ограничения свободы и обязали выплатить сумму, которая ушла на лечение пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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