Саратовская спортсменка стала лучшей в Уфе

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-24T13:59:15+03:00

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С 19 по 25 декабря в Уфе прошли всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет «Приз памяти П.Ямалеева».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие спортсмены из Новосибирска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Саранска, Мурманска и других городов.

Она стала лучшей среди девушек в возрасте от 18 до 19 лет в спринте на шесть км.

ИСТОЧНИК KP.RU