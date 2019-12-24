Прокуратура Краснокутского района выявила сайты по продаже поддельных справок

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-24T13:56:43+03:00

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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения соблюдения требований исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и защите информации.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в интернете нашли четыре сайта по продаже дистанционным способом листков нетрудоспособности, медицинских справок в обход установленного федеральным законодательством порядка их получения. Вход на сайты свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой пользователь. Ограничение на передачу, копирование и распространение отсутствовало.

Прокуратура района отправила в суд иски о признании информации незаконной, требования удовлетворены, сайты заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU