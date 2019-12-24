Прокуратура Краснокутского района выявила сайты по продаже поддельных справок
Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения соблюдения требований исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и защите информации.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в интернете нашли четыре сайта по продаже дистанционным способом листков нетрудоспособности, медицинских справок в обход установленного федеральным законодательством порядка их получения. Вход на сайты свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой пользователь. Ограничение на передачу, копирование и распространение отсутствовало.
Прокуратура района отправила в суд иски о признании информации незаконной, требования удовлетворены, сайты заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU