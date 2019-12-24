В Саратове двое парней украли аккумулятор и сдали на металл
На них завели уголовные дела
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 59-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 22:30 18 декабря до 5:00 20 декабря кто-то унес аккумулятор стоимостью 4 тыс. рублей с ВАЗ-2105, припаркованного на 3-м Овсяном проезде.
Вчера, 23 декабря, предполагаемых преступников задержали, ими оказались 18 и 19-летний безработные парни, которые признались, что сдали похищенное в металлоприемку.
На них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU