В Саратове двое парней украли аккумулятор и сдали на металл

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-24T16:29:29+03:00

На них завели уголовные дела

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 59-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 22:30 18 декабря до 5:00 20 декабря кто-то унес аккумулятор стоимостью 4 тыс. рублей с ВАЗ-2105, припаркованного на 3-м Овсяном проезде.

Вчера, 23 декабря, предполагаемых преступников задержали, ими оказались 18 и 19-летний безработные парни, которые признались, что сдали похищенное в металлоприемку.

На них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU