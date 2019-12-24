Планы ПривЖД: Саратов ждет новый мост и двухэтажные вагоны

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-24T16:23:49+03:00

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Сегодня, 24 декабря, начальник ПривЖД Сергей Альмеев рассказал, что ждет пассажиров железной дороги в будущем.

Путешествия в поездах станут гораздо комфортнее: до 2021 года планируется закупить партию новых плацкартных вагонов, а к 2024 году — приобрести двухэтажные вагоны. Для этого необходима электрификация ряда участков пути. По плану эти работы должны начаться в 2020 году. Кроме повышения комфорта, это позволит сократить время до Москвы, примерно на 1,5-2 часа. Отметим, что новые плацкартные и купейные поезда поступят в 2020 году. Они будут курсировать из Балашова и Волгограда до Москвы.

Новые вагоны РЖД

Отметим, что за два прошлых года железная дорога Приволжского федерального округа получила 142 новых вагона: 131 плацкартный и 11 купейных. На эти задачи было потрачено 5,4 млрд рублей.

Кроме того, запланирована реконструкция железнодорожного моста через Волгу. Новая конструкция на месте старой должна быть готова к 2024 году. Это по времени совпадает с планами по строительству нового автомобильного моста.

ИСТОЧНИК KP.RU