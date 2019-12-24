Саратовский фехтовальщик взял бронзу всероссийского турнира

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-24T16:05:10+03:00

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В Саратове с 19 по 25 декабря проходит всероссийский турнир по фехтованию на призы олимпийских чемпионов Сисикина Ю. Ф., Прудсковой В. А, Шарова Ю. Д. среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие 82 человека.

Так, 23 декабря местный спортсмен Иван Дьяков взял бронзу среди соперников в возрасте от 13 до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU