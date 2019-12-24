В Саратове парни попались на краже аккумулятора
Сумма ущерба составила 4 тыс. рублей
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 32-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, в ночь с 19 на 20 декабря кто-то проник в капот его ВАЗ-2114, припаркованного у дома №31\45 по Геофизической улице, и унес аккумулятор стоимостью 4 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастны 18 и 19-летний парни, которые во всем признались.
У злоумышленников изъяли чужое имущество, после чего отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU