В Саратове парни попались на краже аккумулятора

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-24T15:59:04+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 32-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, в ночь с 19 на 20 декабря кто-то проник в капот его ВАЗ-2114, припаркованного у дома №31\45 по Геофизической улице, и унес аккумулятор стоимостью 4 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастны 18 и 19-летний парни, которые во всем признались.

У злоумышленников изъяли чужое имущество, после чего отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU