2019-12-24T15:43:51+03:00
Политика

Панков пояснил, за счет чего вырос рейтинг у ЕР

Скандал в СГЮА разобрали на пресс-конференции депутата Госдумы
Екатерина Семенова
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Саратовские единороссы на пресс-конференцииСаратовские единороссы на пресс-конференцииФото: Екатерина Семенова
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Ситуация с увольнением ректора Саратовской государственной юридической академии стала одним из вопросов, на которые ответил сегодня депутат Госдумы Николай Панков на пресс-конференции в Саратове.

- Я говорю о нарушениях открыто, — подчеркнул Панков.

Он отметил, что когда начали изучать открытие филиалов СГЮА, то возникли вопросы.

Например в Астраханском филиале руководителя постоянно судили за взятки.

Договоры по аренде зданий СГЮА также были изучены. Оказалось, что они кабальные для вуза.

- Плохо, что проблему не поднимали в Минобразе. А не поднимали, потому что там есть аффилированность, — отметил Панков, уточнив что речь идет о дочери Суровова, работающей в контролирующих образование органах.

Также возмущение Панкова вызвало создание факультета сервиса в СГЮА, о котором он писал в своем канале «Пара слов». После этого пришлось вмешаться Рособрнадзору.

Панков отметил, что такая работа, которая вскрывает общественные проблемы, и привела к росту рейтинга «Единой России» в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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