2019-12-24T12:42:25+03:00
Общество

Президент России наградил саратовского спасателя медалью за отвагу

Александр Горохов награжден за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях
Ольга Симонова
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Президент России Владимир Путин наградил спасателя из Саратовской области медалью «За отвагу на пожаре».

В Указе, подписанным главой государства, говорится, что Александр Горохов награжден за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

Горохов является водителем специальных машин — спасателем Мобильной службы по поисково-спасательным работам особой сложности ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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