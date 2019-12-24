Панков: За ремонтом саратовских тротуаров будут наблюдать персонально ответственные

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-24T15:30:11+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков 24 декабря в Саратове проводит пресс-конференцию. Он отметил что одной из тем для обсуждения является программа модернизации тротуаров. Для этого на встречу приглашены секретари районных отделений ЕР из Саратова.

Панков напомнил, что тему поднял во время визита в Саратов Вячеслав Володин. На ремонт тротуаров, по предварительным подсчетам, необходимо 1,8 млрд рублей. То есть по 600 млн рублей в год — программа рассчитана на три года.

- Этот проект разделен на ряд подпроектов. В первую очередь будут делать тротуары у соцобъектов — детсадов, больниц, — отметил Панков.

Он также рассказал, что за районами от ЕР закреплены ответственные: Ольга Сынкина в Ленинском районе, Олег Алексеев — тоже в Ленинском, Сергей Островский — в центре Саратова, Алексей Антонов в Заводском.

По словам Панкова, партия ожидает предложений от граждан. Проработка начнется в марте и апреле.

- Главная задача — сделать проект качественно, — подчеркнул Панков. При этом «каждый рубль должен быть реализован эффективно».

ИСТОЧНИК KP.RU