Панков: За ремонтом саратовских тротуаров будут наблюдать персонально ответственные
Депутат Госдумы Николай Панков 24 декабря в Саратове проводит пресс-конференцию. Он отметил что одной из тем для обсуждения является программа модернизации тротуаров. Для этого на встречу приглашены секретари районных отделений ЕР из Саратова.
Панков напомнил, что тему поднял во время визита в Саратов Вячеслав Володин. На ремонт тротуаров, по предварительным подсчетам, необходимо 1,8 млрд рублей. То есть по 600 млн рублей в год — программа рассчитана на три года.
- Этот проект разделен на ряд подпроектов. В первую очередь будут делать тротуары у соцобъектов — детсадов, больниц, — отметил Панков.
Он также рассказал, что за районами от ЕР закреплены ответственные: Ольга Сынкина в Ленинском районе, Олег Алексеев — тоже в Ленинском, Сергей Островский — в центре Саратова, Алексей Антонов в Заводском.
По словам Панкова, партия ожидает предложений от граждан. Проработка начнется в марте и апреле.
- Главная задача — сделать проект качественно, — подчеркнул Панков. При этом «каждый рубль должен быть реализован эффективно».
ИСТОЧНИК KP.RU