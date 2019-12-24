Из иностранцев саратовские женщины чаще выходят замуж за азербайджанцев

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-24T15:26:37+03:00

С жителями других стран в уходящем году заключили брак 441 жительница Саратовской области

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Начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева поделилась статистикой, кто решил жениться и выходить замуж в уходящем году.

По возрастам на первом месте те, кому от 25 до 34 лет, второе место у тех, кому от 18 до 24, третья группа — 35–44 года.

Первый брак для обоих в 49% случаев, повторный брак для жениха — 14% для невесты — 15%, повторный брак для обоих — 21%.

Выйти замуж за иностранцев решила 441 представительница прекрасного пола, связать свою жизнь с представителем дальнего зарубежья — 33 из них.

С азейрбаджанцами захотели сблизиться 107 саратовчанок, 66 — с казахстанцами, с армянами — 61.

По четыре брака заключено с немцами и египтянами, семь — с иракцами, три — с израильтянами, по два с индусами и гражданами США, по одному — с представителями Никарагуа, Сирии, Сенегала, Бразилии, Бельгии, Италии, Эстонии, Габонской республики.

Юбилейные свадьбы проведены в органах ЗАГС 257 раз.

Стало больше Жемчужных свадеб (32 против 16, по сравнению с прошлым годом), Железная свадьба была в этом году только одна, Бриллиантовых свадеб — 15, Изумрудных — девять.

ИСТОЧНИК KP.RU