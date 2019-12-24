В Саратове отключена вода в Солнечном-2
В Саратове 24 декабря отключили холодную воду на нескольких улицах для ремонта водопровода.
Для работ по улице Академика Семенова ограничения коснулись микрорайонов 9, 10, 11 в поселке Солнечный-2. Воды не будет ориентировочно до 17:00.
Для проведения работ в образовательном учреждении по адресу улица Лебедева-Кумача, 73Б ориентировочно до 20:00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улицы Тархова, 4, 4а, 6, 6а, проспекта Строителей, 76а, 78, 78а, 78Б.
По Ново-Астраханской улице работы проводятся без изменения параметров холодного водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU